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İnternet üzerinden açtıkları sahte hesaplarla 3 milyon TL'lik vurgun yaptılar!

İnternet üzerinden açtıkları sahte hesaplarla 3 milyon TL'lik vurgun yaptılar!

Antalya'da popüler alışveriş sitelerini taklit ederek açtıkları siteler üzerinden vatandaşlara görev veren ve bu yolla 3 milyon liralık haksız kazanç elde eden şüpheliler jandarma tarafından yakalandı.

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Kemer ilçesinde Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; 4 şüphelinin internet sitesi üzerinden hesaplar açılarak belirli görevleri yerine getirilmesi sonucu para kazanma vaadiyle vatandaşları dolandırıldıkları tespit edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüphelilerin banka hesapları üzerinde yapılan çalışmalarda yaklaşık 3 milyon Türk Lirası hesap hareketi olduğu ortaya çıkartıldı.

Olayla ilgili yapılan çalışma neticesinde; Antalya Merkezli İstanbul, Adana ve Gaziantep illerinde yapılan operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerden S.O, E.K ve M.E.R çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Cezaevine teslim edilirken M.Ş ise ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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