BIST 7.986
DOLAR 30,10
EURO 32,96
ALTIN 1.981,47
HABER /  GÜNCEL

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, şehit ailesine başsağlığı diledi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, şehit ailesine başsağlığı diledi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Abone ol

Partiden yapılan açıklamaya göre, BBP Eskişehir İl Başkanı Taha Baksan ile partililer, şehidin Odunpazarı ilçesindeki babaevini ziyaret etti.

Baksan, şehidin babası Nazif Evcin ile BBP Genel Başkanı Destici'yi telefonla görüştürdü. Destici, şehidin babası Nazif Evcin'e başsağlığı dileklerini sundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Sivas'ta minibüsle otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı!
Sivas'ta minibüsle otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Kahreden detay! Aynı aileden ikinci şehit: Kuzeni de şehit olmuştu
Kahreden detay! Aynı aileden ikinci şehit: Kuzeni de şehit olmuştu
İnternet üzerinden açtıkları sahte hesaplarla 3 milyon TL'lik vurgun yaptılar!
İnternet üzerinden açtıkları sahte hesaplarla 3 milyon TL'lik vurgun yaptılar!
Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Tüm camilerde şehitler için dua edilecek
Tüm camilerde şehitler için dua edilecek
2024'ün ilk siyasi partisi kuruldu! Milletvekili maaşı ve asgari ücret vaadi
2024'ün ilk siyasi partisi kuruldu! Milletvekili maaşı ve asgari ücret vaadi
Kesinleşmiş 21 yıl 6 ay cezası bulunan firari polisten kaçamadı
Kesinleşmiş 21 yıl 6 ay cezası bulunan firari polisten kaçamadı
Yüksekova-Şemdinli yolu karayollarına emanet
Yüksekova-Şemdinli yolu karayollarına emanet
Şehir Hastanesi bağlantı yolu güneş enerjisi ile aydınlatılıyor
Şehir Hastanesi bağlantı yolu güneş enerjisi ile aydınlatılıyor
Ihlamur Terası beyaz gelinliği ile hayran bıraktı
Ihlamur Terası beyaz gelinliği ile hayran bıraktı
Bakan Mehmet Özhaseki'den 'şehit ailesi çadırda kalıyor' iddialarına cevap
Bakan Mehmet Özhaseki'den 'şehit ailesi çadırda kalıyor' iddialarına cevap