Sinop’ta karla kaplı yol açılarak hastaya müdahale edildi

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Yemişen köyünde İl Özel İdaresi ekipleri karla kaplı yolu açtı. Sağlık ekipleri hızla harekete geçerek rahatsızlanan vatandaşa müdahalede bulundu.

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Sinop’un Ayancık İlçesi'ne bağlı Yemişen Köyü'nde yaşayan bir vatandaşın rahatsızlandığı ihbarı üzerine, İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti. Hızlı bir şekilde yol açma çalışmalarını başlatan ekipler, acil yardımın ulaşabilmesi için gerekli önlemleri aldı.

İl Özel İdaresi'nin koordinasyonuyla gerçekleştirilen yol açma çalışmaları sonucunda, ambulans ve sağlık ekipleri vatandaşın yerine ulaşmayı başardı. Hızlı ve etkili bir müdahale ile sağlık personeli, rahatsızlanan vatandaşa gereken tıbbi yardımı sağladı.