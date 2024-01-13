Beşiktaş yeni hocasıyla evinde 3 puana kavuştu

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 20. hafta maçında Beşiktaş sahasında VavCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Siyah-beyazlılar yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda ise 62. dakikada Semih Kılıçsoy mücadelede gol perdesini açtı. 65. dakikada bu sefer siyah-beyazlılarda sahneye Rashica çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. 90+2. dakikada bu kez Beşiktaş'ta Gedson Fernandes takımının 3. golünü kaydetti.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmazken Beşiktaş sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Maçın ardından Beşiktaş 35 puanla ligde 4. sırada yer aldı. Fatih Karagümrük ise 20 puanla 16. sırada bulunuyor.

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının önemli anları

90'Maçta son düdük geldi. Beşiktaş, Karagümrük karşısında 3 puanı 3 golle aldı.

90'GOL! Beşiktaş, Gedson Fernandes ile farkı 3'e çıkardı. Savunma arasına atılan derin topu ceza sahası sağ çaprazında kontrol eden Ante Rebic, bekletmeden ortasını içeri gönderdi. Gedson'a sadece dokunmak kaldı.

90'Maçın sonuna 3 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

88'Orta alanda topu alan Ghezzal, savunma arkasına koşu gösteren Muleka'ya uzun top gönderdi. Top kaleci Emre'de kaldı.

85'Levent sol kanattan topla geldi ve ceza sahası içine girmek istedi ancak ortasını açamadan Onur araya girdi.

78'Biraschi sağ kanattan topla gelmek istedi ancak Semih araya girdi ve topu kazandı.

65'GOL! Beşiktaş, Milot Rashica'nın attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan topla gelen Semih, pasında sol kanattaki Rashica'yı topla buluşturdu. Ceza sahası içinden uzak köşeye düzgün bir vuruş yapan Rashica farkı ikiye çıkardı.

63'GOL! Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un attığı golle maçta öne geçti. Salih Uçan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Semih, kalecinin kapattığı köşeye sert ve düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

56'Levent Mercan, Rohden ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahası içine girdi ancak ortasını açamadan savunma topu kornere yolladı.

52'KAÇTI! Beşiktaş gole yaklaştı. Uzun topla sol kanatta pozisyona giren Semih, rakibini çalımladı ve önünü boşalttı ardından ceza sahası yayından şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

49'Karagümrük rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

Maçta ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

45'Hakem ilk yarının sonuna 3 dakika ekledi.

38'DİREK! Rashica'nın içeri gönderdiği ortaya Cenk'in vuruşu üst direkten geri döndü. Pozisyonun devamında Salih önüne düşen topu ortaladı ancak kaleci Emre topu kornere tokatladı.

33'Karagümrük etkili geldi. Ön alan baskısıyla kazanan Rohden pasını Can'a aktardı, Can'ın ortasına yükselen Güven topu ıska geçti.

30'Sol kanatta topu önüne alan Semih, rakibinden sıyrılıp ceza sahası son çizgisinde pasını içeri aktarmak istedi fakat dengesini kaybedince topu oyun alanında tutamadı.

20'Karagümrük sol kanattan Levent Mercan ile atak geliştirmek istedi ancak savunmaya yardıma gelen Rashica topu kornere gönderdi.

17'KAÇTI! Beşiktaş gole çok yaklaştı. Yaptığı ön alan baskısıyla topu kazanan Salih Uçan, ceza sahasına girmeden savunma arkasına Cenk'e yüksek top gönderdi. Cenk Tosun, kale sahasında önüne düşen topa gelişine şut denedi. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

14'Rakip yarı alanda sağ kanatta topu olan Eysseric, kale sahasına uzun top gönderdi. Rohden'in kafa vuruşu kaleci Mert'e kaldı.

9'Karagümrük Can Keleş'le sol kanattan gelmek istedi ancak savunmada Onur araya girdi ve topu topu dışarı gönderdi

6'Gedson'un pası ile sol kanatta topla buluşan Semih, ceza sahasına girdikten sonra sağına çekti ve bekletmeden içeri ortaladı. Uzak noktaya açılan topu kontrol eden Milot Rashica, çaprazdan sert vurdu. Top üstten dışarı gitti.

2' Sol kanattan şık hareketlerle ceza sahasına giren Semih, rakibinden sıyrıldıktan sonra çaprazdan kaleyi düşündü. Kaleci Emre topu dışarı çeldi.

1'Maçta ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

İlk 11'ler:

Beşiktaş: Mert, Onur, Bakhtiyor, Tayyip Talha, Umut, Amir, Salih, Gedson, Rashica, Semih, Cenk

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Rohden, Can, Eysseric, Levent, Salih, Kourbelis, Güven, Lasagna