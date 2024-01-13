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İstanbul'da zamlı taksi tarifesinin rakamları belli oldu

İstanbul'da zamlı taksi tarifesinin rakamları belli oldu

İstanbul'da ticari taksiler, güncellenmiş tarife üzerinden yolcu taşıma uygulamasına geçti. İşte bu gece yarısından itibaren bütün taksilerde uygulanacak yeni ücretler...

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İstanbul'da ticari taksiler zamlı tarife üzerinden yolcu taşımaya başladı. Zamlı tarife gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.

Taksilerde taksimetre ayarlamalarının tamamlanmasının ardından yeni tarife aktif hale geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Buna göre İstanbul'da sarı, turkuaz, VIP ve 8+1 taksilerde yeni fiyatlar şu şekilde gerçekleşti:

Sarı taksilerde;

Taksi açılış ücreti 19,17 liradan 24,55 liraya
Kilometre başına ücret 12,89 liradan 17.61 liraya
Kısa mesafe (indi-bindi) ücreti 70 liradan 90 liraya yükseltildi.

Turkuaz taksilerde;

Açılış ücreti 28,24 lira
Kilometre başı ücret 20,25 lira
Kısa mesafe 102,5 lira

VIP taksilerde;

Açılış 41,74 lira
Kilometre başı ücret 32,5 lira
Kısa mesafe 153,7 lira

8+1 taksilerde;

Açılış 31,92 lira
Kilometre başına 22,90 lira
İndi-bindi 115,3 lira

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