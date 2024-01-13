Türk futbolunda bir ilk! O sistem ilk kez kullanıldı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında tanıtılan 'Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi', ilk defa Başakşehir ve Alanyaspor arasındaki müsabakada devreye girdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamayla FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey turnuvalarda ve Serie A'da kullanılan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’nin Trendyol Süper Lig’in 20.haftasından itibaren kullanılacağını açıklamıştı.

Söz konusu sistem Başakşehir ile Alanyaspor arasında oynanan müsabakada ilk kez kullanıldı. Müsabakanın 18.dakikasında Alanyspor’un Furkan’ın attığı golle farkı 2’ye çıkardı. Ancak Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi devreye girerek pozisyonun ofsayt olduğunu belirledi. Sistemin hızlı şekilde karar vermesi sonrası hakem Arda Kardeşler gol kararını iptal etti, müsabaka endirekt vuruş ile kaldığı yerden devam etti.

TFF 10 milyon euro yatırım yaptı

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi için 10 milyon euroluk bir yatırım yaptı.

Yarı otomatik ofsayt sistemi hakkında

Stadyumlarda bulunan kameralar aracılığı ile iskelet sistemlerinin 29 farklı noktasından taranan futbolcuların görüntüleri eş zamanlı şekilde VAR Merkezi'ne ulaştırılacak.

Çok kısa sürede taranan görüntü maçın VAR hakemi tarafından VAR protokolüne göre incelenerek maçın hakemi bilgilendirilecek ve karar vermesi sağlanacak. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi tarafından taranan görüntü sayesinde oluşan karar, 3 boyutlu animasyon oluşturularak yayıncı kuruluş aracılığıyla maçı izleyenlere de gösterilecek.