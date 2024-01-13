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Sosyal medyadaki C31K isimli gruptan 5 kişi tutuklandı

Sosyal medyadaki C31K isimli gruptan 5 kişi tutuklandı

Kedilere kötü muamelede bulundukları ve bölücü terör örgütü propagandası yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan, "C31K" adlı sosyal medya topluluğu mensubu 5 şüpheli, tutuklandı.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığının çalışmaları sonucu, "C31K" isimli sosyal medya topluluğu üyelerinin kedilere eziyet ettikleri ve terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Çorum ve Karabük'te yapılan operasyonda, topluluğa üye 5 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, çocukların kullandığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek, suçu ve suçluyu övmek, bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek ve suç işlemeye alenen tahrik etmek suçlarından tutuklandı.

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