Çaykur Rizespor'dan altın değerinde 3 puan

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor konuk ettiği A. Demirspor'u 1-0 mağlup etti.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi ev sahibi ekip Rizespor Attila Mocsi'nin 54. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
Rizespor aldığı galibiyetle puanını 32 yaptı. Adana Demirspor ise 29 puanda kaldı.
Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçının önemli anları
Maçın normal ve uzatma süresi sona erdi.
87' Çaykur Didi Stadyumu Stadı'nda Adana Demir atağı. Şutu çeken oyuncu Andreaw Gravillon ancak top Rizespor savunmasınca karşılanıyor.
84' David Akintola isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, Rize şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.
78' Maçta heyecanlı anlar. Altin Zeqiri şutunu çekiyor ancak top Adana Demir savunmasından dönüyor.
58' Az önce bir sakatlık yaşayan Shakhrudin Magomedaliyev tekrar sahadaki yerini alıyor.
54' Gol! Ev sahibi takım skoru 1-0 yapan golü Attila Mocsi ile buldu.
46' Çaykur Didi Stadyumu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Ibrahim Olawoyin Olasunkanmi. Şutu kaleyi buluyor ancak golle sonuçlanmıyor.
Maçın hakemi Volkan Bayarslan maçın ikinci devresini az sonra başlatacak.
Çaykur Didi Stadyumu stadında oynanan maçta, hakem Volkan Bayarslan ilk yarıyı bitiren son düdüğü çaldı.
42' Çaykur Didi Stadyumu stadında, Rizespor takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.
32' Adana Demir takımı golü bulabilirdi ama David Akintola çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.
25' Adana Demir atağında kafa vuruşunu yapan isim Pape Abou Cisse ancak top kaleyi bulmuyor. Rize şehrindeki maçta skor değişmiyor.
24' Çaykur Didi Stadyumu Stadı'nda Adana Demir atağı. Şutu çeken oyuncu Andreaw Gravillon ancak top Rizespor savunmasınca karşılanıyor.
21' Rizespor oyuncusu Adolfo Gaich şutunu çekiyor ancak top savunmadan dönüyor.
8' Maçta heyecanlı anlar. Ismail Çokçalış şutunu çekiyor ancak top Rizespor savunmasından dönüyor.
1' Maçın hakemi maçı başlatan düdüğü çaldı. Maça başlayan taraf Rizespor.