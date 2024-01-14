BIST 7.986
DOLAR 30,10
EURO 32,96
ALTIN 1.981,47
HABER /  GÜNCEL

CHP milletvekili trafik kazası geçirdi

CHP milletvekili trafik kazası geçirdi

Sinop-Samsun karayolunda yaşanan trafik kazasında CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in yanı sıra 3 kişi daha hafif şekilde yaralandı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.50 sıralarında Sinop-Samsun yolu Çiftlik mevkiinde meydana geldi. Sinop yönüne seyir halinde olan CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz yönetimindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan minibüse arkadan çarptı.

Kazada Milletvekili Karadeniz ile araçta bulunan eski CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve diğer aracın sürücüsü olmak üzere 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Şehitlerimiz için tüm okullarda saygı duruşu kararı
Şehitlerimiz için tüm okullarda saygı duruşu kararı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 25 hedef imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 25 hedef imha edildi
CHP'li Melek Mızrak Subaşı'dan şehitlerimize büyük saygısızlık
CHP'li Melek Mızrak Subaşı'dan şehitlerimize büyük saygısızlık
Sosyal medyadaki C31K isimli gruptan 5 kişi tutuklandı
Sosyal medyadaki C31K isimli gruptan 5 kişi tutuklandı
Çaykur Rizespor'dan altın değerinde 3 puan
Çaykur Rizespor'dan altın değerinde 3 puan
İstanbul'da zamlı taksi tarifesinin rakamları belli oldu
İstanbul'da zamlı taksi tarifesinin rakamları belli oldu
Türk futbolunda bir ilk! O sistem ilk kez kullanıldı
Türk futbolunda bir ilk! O sistem ilk kez kullanıldı
Kuvvet Komutanları'ndan yaralı askerlere ziyaret
Kuvvet Komutanları'ndan yaralı askerlere ziyaret
Beşiktaş yeni hocasıyla evinde 3 puana kavuştu
Beşiktaş yeni hocasıyla evinde 3 puana kavuştu
Başahşehir seriyi 6 maça çıkardı!
Başahşehir seriyi 6 maça çıkardı!
CHP'den 9 şehitle ilgili iktidara sert tepki: Suudi Kralı'na yas ilan edenlerin...
CHP'den 9 şehitle ilgili iktidara sert tepki: Suudi Kralı'na yas ilan edenlerin...