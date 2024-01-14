İY Parti, AK Parti ve MHP ile ittifak yaptı Bilecek Belediye Başkanı düşürüldü!

BİLECİK Belediye Başkanlığı görevini 2 yıldır vekaleten yürüten ve CHP tarafından tekrar Bilecik Belediye Başkanı adayı gösterilen Melek Mızrak Subaşı, Belediye Başkanlığını kaybetti. Dün İYİ Parti'den istifa ederek bağımsız aday olan Mustafa Sadık Kaya, AK Parti ve MHP’li üyelerin desteğiyle Subaşı’ya karşı seçimi kazandı.

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Bilecik Belediyesinde 200 Bin Dolarlık rüşvet soruşturmasının patlak vermesinin ardından İçişleri Bakanlığı, dönemin CHP’li Belediye Başkanı Semih Şahin’i görevden uzaklaştırmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından 2 yıl önce görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin geçtiğimiz günlerde görevinden istifa etmişti.

Bilecik Belediye Meclisi ise, yine CHP’li bir isim olan Melek Mızrak Subaşı’nı Başkan Vekili olarak görevlendirmişti. 2 yıldır belediye başkanlığı görevini vekaleten yürüten Melek Mızrak Subaşı, 31 Mart seçimlerinde CHP’nin Bilecik Belediyesi başkan adayı oldu.

Belediye Meclisi'nde 3 aday yarıştı

Yaklaşık 2 yıl boyunca Başkanlığa vekalet eden Subaşı’nın görevi, ‘Semih Şahin’in istifasının ardından düştü. Bilecik Belediye Meclisi dün seçimlere kadar belediye başkanlığı yapacak ismi belirlemek üzere toplandı.

Seçimde CHP’den Melek Mızrak Subaşı, AK Parti’den Hasan Cinit, İYİ Parti’den toplantı öncesinde son dakikada istifa eden ve bağımsız olarak seçime giren Mustafa Sadık Kaya aday oldu.

İlk 2 turda sonuç alınamadı

Yapılan ilk tur seçimlerinde Melek Mızrak Subaşı 11, Hasan Cinit 10, Mustafa Sadık Kaya ise 4 oy aldı. İlk turda hiçbir aday meclis üye tam sayısının yeterli oyunu alamadığı için ikinci tura geçildi. İkinci tur oylamada da Melek Mızrak Subaşı 11, Hasan Cinit 10 ve Mustafa Sadık Kaya 4 oy aldı.

AK Parti'li aday yarıştan çekildi

Üçüncü turda AK Parti’nin adayı Hasan Cinit adaylıktan çekilirken, başkanlık yarışına Subaşı ve Kaya katıldı. Üçüncü turda yapılan oylamada AK Partili üyelerin de desteğini alan Mustafa Sadık Kaya 14 oy alırken Melek Mızrak Subaşı yine 11 oyda kaldı. Böylece Bilecik Belediyesi’ni 31 Mart seçimlerine kadar yönetecek olan isim İYİ Parti ve AK Partili üyelerin oylarıyla seçilen Mustafa Sadık Kaya oldu.