Game of Thrones 'Targeryan'ı Melek Mızrak Subaşı Bilecik Belediye Başkan adayı gösterildi!
EKREM İmamoğlu'nun bilecik ziyareti sırasında, platin rengi saçları, duruşu ve güzelliğiyle Game of Thrones dizisinin 'Targeryanları'na benzetilen Melek Mızrak Subaşı, CHP'nin Bilecik Belediye Başkan adayı gösterildi. Melek Mızrak Subaşı kimdir, eşi ve çocukları...
Platin rengi saçları ile Game of Thrones karakterlerine benzetilen ve sosyal medyada uzun süre gündem olan Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, CHP tarafından 31 Mart seçimlerinde belediye başkan adayı gösterildi.
2023 yılının ilk aylarında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bilecik'e yaptığı ziyaret sırasında sosyal medyada fenomen haline gelen Melek Mızrak Subaşı, dünyanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan Game of Thrones'taki karakterlere benzetilmişti.
Platin rengi saçları ve sıra dışı giyim tarzı ile dikkatleri üzerine çeken Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, siyaset sahnesinde adını duyurmaya devam edecek gibi gözüküyor.
2022'den bu yana 'başkan vekili' olarak görevde
Bilecik Belediyesi'ne yönelik başlatılan rüşvet operasyonunun ardından 25 Şubat 2022 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilen belediye başkanı Semih Şahin, görevini vekaleten Melek Mızrak Subaşı'na devretmişti.