Rade Krunic'in sözleşmesinde çok ilginç madde! Fenerbahçe eğer küme düşmezse...

Ara transfer döneminin şu ana kadar en hareketli takımı olarak ön plana çıkan Fenerbahçe ilk olarak Bonucci transferinde mutlu sona ulaşmıştı. Sarı-Lacivertliler Bonucci'nin ardından Milan'dan Rade Krunic'i de resmen açıklarken yıldız oyuncunun sözleşmesindeki satın alma maddesi herkesi şaşkına çevirdi.

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Bonucci transferiyle taraftarın yüzünü güldüren Fenerbahçe, şimdi de İtalya Serie A ekibi Milan'da forma giyen ve uzun süredir Sarı-Lacivertliler'in listesinde bulunan Bosnalı orta saha oyuncusu Rade Krunic'in transferini resmen açıkladı.

Fenerbahçe yaptığı açıklamada "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile anlaşmaya varmıştır. Satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak renklerimize bağladığımız oyuncuya ailemize hoş geldin diyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertliler, Rade Krunic'in satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığını duyururken, sözleşmedeki opsiyon maddesi ise herkesi şaşkına çevirdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Söz konusu satın alma opsiyonu Fenerbahçe'nin ligden düşmesi. Yani Sarı-Lacivertliler bu sezon ligden düşmezse Rade Krunic’in satın alma opsiyonu devreye girecek.