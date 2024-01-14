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LPG’li otomobil yandı, yol trafiğe kapatıldı

LPG’li otomobil yandı, yol trafiğe kapatıldı

Karaman’da alev alan LPG’li otomobil nedeniyle bulvar kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

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Olay, dün akşam saat 22.15 sıralarında Abbas Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, isminin verilmesini istemeyen kadın sürücünün kullandığı 70 E 7321 plakalı Seat marka otomobil seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Otomobilin alev aldığını gören sürücü aracını yol kenarına çekerek itfaiye ve polisten yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederken, polis ekipleri de aracın LPG’li olması nedeniyle tedbir amaçlı bulvarı kısa süreliğine trafiğe kapattı. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler aracı sarmadan kısa sürede söndürüldü. Yangının elektrik kontağından dolayı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından bulvar yeniden trafiğe açıldı. Araç ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

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