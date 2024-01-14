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Şehit Mehmetçikler için sabah namazında dua edildi

Şehit Mehmetçikler için sabah namazında dua edildi

Kütahya'daki tüm camilerde terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua edildi.

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Kütahya Ulu Camiinde Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından sabah namazı kılındı. Namazdan sonra Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua edildi.
Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık, güvenlik güçlerinin vatanın birliği ve bölünmez bütünlüğü için kahramanca görev yaptığını söyledi.
Müftü Açık, "Vatandan bölünmez, bayrak inmez, ezan susmaz. Bu millet diz çökmez. Bu devlet, ilelebet payidar kalacaktır.
Vatan uğruna canlarını ortaya koyan tüm kahraman saygı, şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz" dedi.
Ulu Camiindeki sabah namazı buluşmasına Kütahya Valisi Musa Işın da katıldı.

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