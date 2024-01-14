Emekliye ek zam için AK Parti'den yeni yasa teklifi! Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü kulağı gelecek ek zamma çevrildi. Meclis 16 Ocak'ta çalışmaya başlayacak. AK Parti emekli maaşlarına ek zam için yeni yasa teklifi hazırladı. Ek zammın bu ay içinde hızla yasalaştırılması ve emekli aylıklarına yansıtılması hedefleniyor.
Milyonlarca işçi ve esnaf emeklisi, memur emeklisinin aldığı yüzde 50 zammın kendilerine de yapılmasını bekliyor. AK Parti, asgari üretin 17 bin liraya çıkartılması nedeniyle yapılması gereken düzenlemeleri içeren bir yasa teklifi hazırlıyor.
AK Parti tarafından hazırlanan ve 6-8 maddeden oluşacak teklif kapsamında işveren desteğinin 700 liraya yükseltilmesi, kısa çalışma ödeneği gibi konular da yer alacak.
Bakanlıklardan gelen isteklere göre teklife bazı eklemelerin de yapılması gündemde. AK Parti, teklifi önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı'na sunmayı hedefliyor.
Teklife eklenecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Kabine'de, SSK ve Bağ-Kur emeklileri aylıklarına yapılacak ilave artış masaya yatırılacak.