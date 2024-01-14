BIST 7.986
DOLAR 30,10
EURO 32,96
ALTIN 1.981,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mersin'de otomobil yayalara çarptı: 2 ölü!

Mersin'de otomobil yayalara çarptı: 2 ölü!

Mersin'de otomobilin çarptığı 2 yaya yaşamını yitirdi.

Abone ol

Kaza, Merkez Akdeniz ilçesi Mersin-Adana D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tarsus istikametinden gelen B.S. yönetimindeki 01 AOC 173 plakalı otomobil, kara yolundan karşıya geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, otomobilin çarptığı her ikisi de 20 yaşında olan Abdulhaluk Ölmez ile Şükran Tonk'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Sürücünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Şüpheli aracı kovalayan motosikletli polis ekibi kaza yaptı
Şüpheli aracı kovalayan motosikletli polis ekibi kaza yaptı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Evin terası ve çatı katı alevlere teslim oldu
Evin terası ve çatı katı alevlere teslim oldu
Rade Krunic'in sözleşmesinde çok ilginç madde! Fenerbahçe eğer küme düşmezse...
Rade Krunic'in sözleşmesinde çok ilginç madde! Fenerbahçe eğer küme düşmezse...
LPG’li otomobil yandı, yol trafiğe kapatıldı
LPG’li otomobil yandı, yol trafiğe kapatıldı
Maltepe'de iş yerindeki buzdolabında çocuk cesedi bulundu
Maltepe'de iş yerindeki buzdolabında çocuk cesedi bulundu
Şehit Mehmetçikler için sabah namazında dua edildi
Şehit Mehmetçikler için sabah namazında dua edildi
Bolu'da deprem oldu! Üst üste depremler Bolu halkını panikletti
Bolu'da deprem oldu! Üst üste depremler Bolu halkını panikletti
MSB duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi! Bakan Yerlikaya'dan terörle mücadele paylaşımı
MSB duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi! Bakan Yerlikaya'dan terörle mücadele paylaşımı
Ankara’da termometreler eksi 9 dereceyi gördü
Ankara’da termometreler eksi 9 dereceyi gördü
Diyarbakır’da minibüs cayır cayır yandı!
Diyarbakır’da minibüs cayır cayır yandı!
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan terörle mücadele paylaşımı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan terörle mücadele paylaşımı