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İstanbulda oto tamirhanesinde yangın: 2 otomobil ve 1 motosiklet küle döndü

İstanbulda oto tamirhanesinde yangın: 2 otomobil ve 1 motosiklet küle döndü

İSTANBUL Sultangazi’de oto tamircisinde çıkan yangında, dükkan içerisinde bulunan 2 otomobil ve 1 motosiklet alev alev yandı.

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Yangın, saat 01.30 sıralarında Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi Zafer Sokak’ta Meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın giriş katında oto tamircisi olarak faaliyet gösteren iş yerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine dükkanın içerisinde bulunan 2 otomobil ve 1 motosiklete yangın sirayet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapalı olan dükkanın demir korkuluk ve camlarını kırarak yangına müdahale etti. Alev alev yanan 2 otomobil ve 1 motosiklet itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ölü ve yaralının olmadığı yangında 2 otomobil ve 1 motosiklet kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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