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Eskişehir'de hava sıcaklığı artıyor

Eskişehir'de hava sıcaklığı artıyor

Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölge genelinde hava sıcaklığının 4 ila 6 derece artması bekleniyor.

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinde az bulutlu ve açık bir havanın etkili olacağı belirtildi. Bursa'nın kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu bir hava etkisini gösterirken, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölgeme Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporunda, yer yer buzlanma ve don olayı ile pus ve sis hadiseleri nedeniyle meydana gelebileceği, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda vatandaşlar uyarıldı. Öte yandan, Eskişehir'de hava sıcaklığının Mihalgazi ilçesinde 10 dereceye, Sarıcakaya ilçesinde ise 8 dereceye kadar yükseleceği değerlendiriliyor.

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