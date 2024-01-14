BIST 7.986
DOLAR 30,10
EURO 32,96
ALTIN 1.981,47
HABER /  GÜNCEL

Türkiye’nin en büyük engelsiz yaşam merkezi Karatay’da yükseliyor

Türkiye’nin en büyük engelsiz yaşam merkezi Karatay’da yükseliyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve Türkiye’nin en büyük, Konya’nın ise ilk 'Engelsiz Yaşam Merkezi’nin yapımı sürüyor.

Abone ol

Karatay Belediyesi’nin temelini 2 Mayıs 2023’te attığı Karatay Engelsiz Yaşam Merkezi’nin inşa çalışmaları sürüyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Aile ve Sosyal Hizmetler Konya İl Müdürü Abdullah Neşeli ile birlikte Köprübaşı Mahallesi’nde yapımı devam eden merkezi ve inşa çalışmalarını yerinde inceledi.

"Özel vatandaşlarımızın her ihtiyacına cevap verecek"
Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı engelsiz yaşam merkezlerinden birini Konya’ya ve Karatay’a kazandırmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, merkezin yapım çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdüğünü söyledi. Engelli vatandaşların ve ailelerinin hayat kalitesini yükseltecek, özel birçok ihtiyaçlarına cevap verecek donanımlı bir merkez tasarladıklarının altını çizen Başkan Hasan Kılca, “Engelli bireylerimiz ve ailelerimizin ihtiyaçları ışığında projelendirdiğimiz Karatay Engelsiz Yaşam Merkezi’nin yapımı devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Konya İl Müdürümüz Abdullah Neşeli ile birlikte merkezimizin inşaatında incelemelerde bulunduk. Projemizin inşaatında oldukça hızlı ilerliyoruz. Türkiye’mizin en büyük Konya’mızın ise ilk engelsiz yaşam merkezimiz tamamlandığında burada özel vatandaşlarımıza birçok alanda hizmet sunacağız. Engelsiz Yaşam Merkezi’nden faydalanacak bireylerimiz burada, eğitsel, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılırken, aileleri de kendi hayatlarına çok daha fazla zaman ayıracak ve yaşamlarını daha kaliteli bir hale getirmiş olacaklar” diye konuştu.

Merkez, engellilerin hayatını kolaylaştıracak
Köprübaşı Mahallesi Gazali Sokak’ta inşa edilen 'Engelsiz Yaşam Merkezi'nde; Kütüphane Resim ve Görsel Sanatlar Atölyesi, Bilim Atölyesi, Kapalı Spor Salonu, Pasta ve Yemek Atölyesi, Seramik ve Kil Atölyesi, Bilgisayar Atölyesi, Müzik Atölyesi, Matbaa ve Baskı Atölyesi, El Sanatları Atölyesi, Geri Dönüşüm Atölyesi, Dans Atölyesi, Drama Atölyesi, Konferans Salonu, Konuşma Güçlüğü Eğitim Merkezi, Özel Öğrenme Güçlüğü Eğitim Merkezi, Görme Engelli Eğitim Merkezi, İşitme Engelli Eğitim Merkezi, Fizyoterapi Odası Merkezi, Zihinsel Engelli Eğitim Merkezi, Yaygın Gelişim Bozukluk Eğitim Merkezi, Psikiyatri ve Sosyal Hizmetler Merkezi, Etkinlik Salonları, Dinlenme ve Uyuma Odaları, Duyu Bütünleme Odası, Gözlem Odası, Duygusal Rahatlama Odası, Uygulama Evi bulunacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Kuyumcular kesme altına karşı uyarıyor
Kuyumcular kesme altına karşı uyarıyor
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
İstanbul'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü!
İstanbul'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü!
"Tim araziye çıktı" sözleri tepki çeken Fulya Öztürk öfkelendi: Siz neyin peşindesiniz yahu?
"Tim araziye çıktı" sözleri tepki çeken Fulya Öztürk öfkelendi: Siz neyin peşindesiniz yahu?
Kalp krizi geçiren yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi!
Kalp krizi geçiren yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi!
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 1144 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 1144 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
NBA'de Alperen Şengün'ün "double double"ı Rockets'a yetmedi!
NBA'de Alperen Şengün'ün "double double"ı Rockets'a yetmedi!
Adana'da 40 milyon 480 bin makaron ele geçirildi
Adana'da 40 milyon 480 bin makaron ele geçirildi
Horoz dövüştürülen çadırlara polis baskını!
Horoz dövüştürülen çadırlara polis baskını!
Kadın kooperatifleri 1 milyon 704 bin liralık satış yaptı
Kadın kooperatifleri 1 milyon 704 bin liralık satış yaptı
Otomotiv üretimi 2023'te 1,5 milyona dayandı!
Otomotiv üretimi 2023'te 1,5 milyona dayandı!
Devlet Bahçeli emekliye 7 bin TL seyyanen zam istedi Mehmet Şimşek kabul etmedi iddiası!
Devlet Bahçeli emekliye 7 bin TL seyyanen zam istedi Mehmet Şimşek kabul etmedi iddiası!