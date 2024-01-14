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İstanbul'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü!

İstanbul'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü!

İstanbul Üsküdar'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Kadıköy istikametine ilerleyen 34 ECJ 642 plakalı cip, Acıbadem kavşağı yakınında 34 FUU 851 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle cipin altında kalarak sürüklenen motosikletin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, alkollü olduğu iddia edilen cip sürücüsünü gözaltına alarak Üsküdar Polis Merkezi'ne götürdü.

Motosiklet sürücüsünün cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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