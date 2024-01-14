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Köşk'te bir ev, alevlere teslim oldu

Köşk'te bir ev, alevlere teslim oldu

Aydın'ın Köşk ilçesinde bir evde çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, Köşk ilçesi Altıeylül Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Taksim Sokak üzerinde bulunan M.E.A.'ya ait bir evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman ve alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çabası sonunda yangın söndürülürken, alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında evde kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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