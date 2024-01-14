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Güvenlik kaynaklarından kritik açıklama: PKK'nın istediği bakış açısı

Güvenlik kaynaklarından kritik açıklama: PKK'nın istediği bakış açısı

Irak'ın kuzeyinde 9 şehidin ardından kimi çevrelerden 'Sınır ötesinde olmaya ne gerek var' doğrultusunda açıklamalar geldi. Güvenlik kaynakları, kamuoyunu seslenerek, "Bu işte tam da bölücü terör örgütünün istediği bakış açısı. Bölgede yenemediklerini algıda yenmek halkın desteğini operasyonlardan çekmeyi istiyorlar. " dedi.

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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu, gözler bir kez daha Irak'ın kuzeyine çevrildi. 

Terörle mücadele kapsamında bölgede yeni hedeflere ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. 

Güvenlik kaynakları, tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel'e özel açıklamalarda bulundu. Par, Gürel'in mesajını programda aktardı. 

Güvenlik kaynaklarının açıklaması şu şekilde:

"Biz ülkemizin güvenliği adına çok önemli sınır ötesi operasyonları yıllardır yapıyoruz. Şu apaçık ortada. Bunlar örgütün son çırpınışları. Burada yeni olan örgütün saldırı motivasyonu. Bu motivasyonu kim yaratıyor. Yok olacaklarını bile bile bunları saldırı yapmaya motive edenler bu işin arkasında olanları biliyoruz. Orada herkesin bir terör örgütü var.

"Baharda Zap ve tüm bölge temizlenecek"

Ama şu açık. Baharda Zap, ve tüm bölge temizlenecek. Pençe kilitte kilit kapanacak. Irak kürt bölgesel yönetimiyle de iyi iliŞkiler var. Onu da bozmaya çalışıyorlar ama biliyorlar kaybedecekler ama arkasındakiler bu saldırıları istiyor. Mağaralar kontrol altında, kenar köylerden destek alıyorlar ama faydası yok. Tüm bölge baharda temizlenecek.

"Operasyonlarımızı sorgulatmaya çalışıyorlar"

Burada önemli bir konu daha var. Operasyonlarımızı halkın nezdinde tartışmaya açmak istiyorlar. Maalesef bazıları da 'Sınır ötesinde olmaya ne gerek var' doğrultusunda açıklamalar yapıyorlar. Bu işte tam da bölücü terör örgütünün istediği bakış açısı. Bölgede yenemediklerini algıda yenmek halkın desteğini operasyonlardan çekmeyi istiyorlar. Operasyonlarımızı sorgulatmaya çalışıyorlar. Bunlara dikkat etmek lazım."

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