BIST 7.986
DOLAR 30,10
EURO 32,96
ALTIN 1.981,47
HABER /  GÜNCEL

Balıkesir’de 7 zehir taciri tutuklandı

Balıkesir’de 7 zehir taciri tutuklandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik il genelinde operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 7 şahıs tutuklandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik suçlar ile mücadele kapsamında yaptığı son 3 günde 21 ayrı olaya müdahale etti. Yapılan operasyonda 28 şahsa işlem yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda araması bulunan 2 şahıs yakalanırken 7 şahıs ise tutuklandı. Yapılan operasyonlar sonucunda ise; 159 gram metamfetamin maddesi, 71 gram esrar maddesi, 16 gram skunk maddesi, 74 gram sentetik kannabinoid maddesi, 8,4 gram kokain maddesi, 70 adet sentetik ecza hap, 5 uyuşturucu madde kullanım aparatı payp, 2 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 29 bin 600 TL para ele geçirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklar konuştu: 2 yaralı
Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklar konuştu: 2 yaralı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Güvenlik kaynaklarından kritik açıklama: PKK'nın istediği bakış açısı
Güvenlik kaynaklarından kritik açıklama: PKK'nın istediği bakış açısı
Eksi 33 derecede Türkiye’nin çatısına tırmandılar
Eksi 33 derecede Türkiye’nin çatısına tırmandılar
Eskişehir'de hava sıcaklığı artıyor
Eskişehir'de hava sıcaklığı artıyor
Köşk'te bir ev, alevlere teslim oldu
Köşk'te bir ev, alevlere teslim oldu
Türkiye’nin en büyük engelsiz yaşam merkezi Karatay’da yükseliyor
Türkiye’nin en büyük engelsiz yaşam merkezi Karatay’da yükseliyor
Kuyumcular kesme altına karşı uyarıyor
Kuyumcular kesme altına karşı uyarıyor
İstanbul'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü!
İstanbul'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü!
"Tim araziye çıktı" sözleri tepki çeken Fulya Öztürk öfkelendi: Siz neyin peşindesiniz yahu?
"Tim araziye çıktı" sözleri tepki çeken Fulya Öztürk öfkelendi: Siz neyin peşindesiniz yahu?
Kalp krizi geçiren yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi!
Kalp krizi geçiren yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi!
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 1144 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 1144 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor