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Yozgat buz kesti, termometreler eksi 10 dereceyi gösterdi

Yozgat buz kesti, termometreler eksi 10 dereceyi gösterdi

Dondurucu soğukların etkisini artırdığı Yozgat’ta termometreler sıfırın altında 10 dereceyi gösterdi. Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı Milli Parkında bulunan gölet kısmen buz tuttu.

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Türkiye’nin en soğuk illeri arasında yer alan Yozgat’ta soğuk hava etkili oluyor. Kentte hava sıcaklığı hissedilir derecede düşerken gece saatlerinde termometreler eksi 10 dereceyi gösterdi. Yozgat Çamlığı Milli Parkında bulunan Cevdet Dündar Göleti’nin yüzeyi kısmen donarken dağlardan sızan suyun donması sonucu ise dev buz kütleleri oluştu. Bazı sürücüler de araç camlarını karton ile buzdan korumaya çalıştı.

Yozgat’ta son iki gündür soğuk havanın etkisini artırdığını söyleyen Erdoğan Budak, “Yozgat’ta hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü. Dağlardan sızan sular buz kütleleri oluşturdu ben de bunları fotoğraflamaya geldim. Şu an beklediğimiz karın yağmasını bekliyoruz” dedi. İstanbul’dan misafir olarak geldiğini belirten Muhammed Salih Uzun da, “Yozgat Çamlığında bulunan gölet buz tutmuş, çok güzel bir görüntü. Abant Gölünü aratmıyor. Babamla gezmeye geldik, çay içtik. Hava sıcaklığı eksi 10 derece. Gölün manzarası eşliğinde ortamın tadını çıkardık” şeklinde konuştu.

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