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Bolu'da deprem oldu! Üst üste depremler Bolu halkını panikletti

Bolu'da deprem oldu! Üst üste depremler Bolu halkını panikletti

BOLU7da sabah saat 09:11'de 3.9 şiddetinde deprem oldu. Dün de 3.6 şiddetindeki depremle sallanan Bolu halkı panik oldu...

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Bolu 2 gündür beşik gibi sallanıyor. Dünkü depremin ardından bir deprem de bu sabah meydana geldi. AFAD, Bolu merkezde saat 09:01'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem 10.79 kilometre derinlikte meydana geldi. 

Kandilli Resathanesi ise depremin şiddetini 4.1 olarak duyurdu ve 2 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkları.

Bolu'da dün de yine deprem olmuşu. AFAD dünkü depremin şiddetini 3.6 olarak duyurmuştu. 

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