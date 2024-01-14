9 şehidin ardından 'orada ne işimiz var' denildi Özay Şendir'in Gabar örneği gündem oldu

Irak'ın kuzeyinde 9 şehidin ardından emekli birkaç subay “Orada ne işimiz var, vuralım, çıkalım” dedi, tartışma başladı. Bu görüşe itiraz eden Yazar Özay Şendir, "Bu kadar düşünmeye de gerek yok aslında, eğer Irak’ın kuzeyinde üs bölgeleri olmaz, terör örgütünün geçişi engellenmezse Gabar’dan petrol çıkarabilir miydi Türkiye?" dedi.

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Kuzey Irak’taki üs bölgesine terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen hain saldırı sonucunda 9 askerimizin şehit edilmesi sonrası ekranlarda boy gösteren bazı emekli subaylar, üs bölgelerinin varlığını tartışmaya açtı.

"Orada ne işimiz var, vuralım, çıkalım” tartışmasına ilişkin kritik bir yazı Milliyet Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir'den geldi. Bu subaylara tepki gösteren Şendir, "Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde olması şart mı?" başlıklı yazısında 90'lardaki kayıpların bugünlerle kıyas edilemeyecek kadar büyük olduğuna değindi.

Devletin terörle mücadelede konspet değiştirmesine kadar sınırdaki karakollara yapılan baskınları aktaran Şendir, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Üzümlü Karakolu yazın bir arama motoruna, bakın karşınıza kaç baskın çıkacak"

- Adı hep baskınlarla anılan Dağlıca’dan da bir örnek vermem gerekiyor: Karakol baskınlarının ardından 1994’te Dağlıca’ya tabur yerleştirildi. Yılları boşverelim sadece 2015 yılında bu tabura 19 saldırı yapıldı. Aynı yerde 2007 baskınında 12 şehit, aynı bölgedeki Yeşiltaş Karakolu’nda da 2012’de 8 şehit vermiştik. Bunca saldırının sebebi Dağlıca’nın terör örgütünün Irak’ın kuzeyindeki kamplarına geçiş noktasında olmasıydı. Terör örgütü artık Dağlıca’ya baskın düşünemiyor, zira vatanın savunması Irak’ın kuzeyinden başlıyor. Dağlıca tek örnek değil, Aktütün Karakolu, 1992’de 25 şehit vermiştik, 2008’de de aynı karakolda 17 şehit verdik. Bugün terör örgütü o bölgeye de gelemiyor. Üzümlü Karakolu yazın bir arama motoruna, bakın karşınıza kaç baskın çıkacak. Sonra 2023’e bakın Üzümlü Gümrük Kapısı turizm ve ihracat merkezi oldu bugün.

Gabar’dan petrol çıkarabilir miydi Türkiye?

- Dağları, sıra dağları savunma pozisyonundan Irak’ın kuzeyindeki ovalarda yurt savunmasına geçti Türkiye. Bir zamanlar terör örgütünün futbol sahası, sözde şehitlik yaptığı İkiyaka dağları bugün Milli Park, insanlar pikniğe geliyorlar. Bu kadar düşünmeye de gerek yok aslında, eğer Irak’ın kuzeyinde üs bölgeleri olmaz, terör örgütünün geçişi engellenmezse Gabar’dan petrol çıkarabilir miydi Türkiye?

"PKK tüm sınırı bırakmıştır"

- Zap Vadisi’nin iki yakasındaki hâkim tepelerde 1982’den beri PKK vardı, bugün orada Türk askeri var. Bakın, Barzani Yönetimi’ne yakın bir sitede daha 2020’de yayımlanmış yazıda ne deniliyor:” PKK tüm sınırı bırakmıştır. Dağdan kasabalara doğru yumuşak bir iniş yapmaktadır. HPG (PKK’nın silahlı kolu anlamında- ÖŞ) güçleri koruyacağını söylediği sınırı kuş uçuşu 20-40 arasında tamamen Türk Ordusu’na bırakmıştır.”

"Cudi’ye bayrak diktik diye övünüyordu"

- Siyasette aradığını bulamamış, milletvekili aday adaylığı muhalefet partisi tarafından kabul edilmemiş emekli askerlerin başlattığı bir tartışma bu yaşadığımız. Çok başarılı gösterilen dönemler, garip bir şekilde karakol baskınlarında en fazla şehit verdiğimiz döneme de rastlıyor. Cudi Dağı, kurulduğu günden bu yana Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde ama Temmuz 1994’te Genelkurmay Başkanı, Cudi’ye bayrak diktik diye övünüyordu. Geldiğimiz yer, ulusal güvenliğimiz, siyasetin ve kişisel popülaritenin çok ötesinde bir konu.

Özay Şendir'in yazısının tamamı