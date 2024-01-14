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Samsunspor - Sivasspor maçının VAR hakemi Hakan Ceylan

Samsunspor - Sivasspor maçının VAR hakemi Hakan Ceylan

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında oynanacak Samsunspor-Sivasspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Hakan Ceylan oldu.

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Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Sivasspor, Samsunspor’a konuk olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda saat 17.00’de başlayacak mücadelede hakem Burak Şeker düdük çalacak. Şeker’in yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Suat Güz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Hakan Ceylan oturacak. Ceylan’a, AVAR’da Ümit Öztürk ve İbrahim Bozbey eşlik edecek.

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