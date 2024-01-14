2. Uluslararası Mersin Edebiyat Festivali sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen ‘Uluslararası Mersin Edebiyat Festivali’, üçüncü günde de dolu dolu geçti.

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Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından, bu yıl ‘Yenileşmeler’ temasıyla organize edilen festivalde, Türkiye’nin yanı sıra Fransa’nın da birbirinden değerli yazarları ağırlanıyor. 11 Ocak tarihinde başlayan ve 4 gün boyunca devam edecek festival edebiyatseverlerden yoğun ilgi görüyor. Kongre ve Sergi Sarayında 3. güne start veren ‘2. Uluslararası Mersin Edebiyat Festivali’ gün boyu yapılan söyleşiler, atölyeler ve paneller hız kesmeden devam etti. Yazar Behiç Ak, Leyla Ruhan Okyay ve Murat Gülsoy’un atölyeleriyle başlayan festival; birbirinden değerli konukların panelleri, Yazar Alper Canıgüz, Asuman Susam, Murat Gülsoy ve Tuğrul Keskin ile Ahmet Telli söyleşisi ile tamamlandı.

“Olağanüstü güzel ve başarılı bir organizasyondu”

Kentlerde edebiyat festivallerinin düzenlenmesinin ve belediyelerce desteklenmesinin çok sevindirici olduğunun altını çizen çocuk kitapları yazarı Leyla Ruhan Okyay, organizasyondan da çok memnun kaldığını söyledi. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştığının altını çizen Okyay, “Çok ayrıntıya girip kurgusunun özelliklerinden söz eden, yani edebiyata dair bir takım ayrıntıları fark etmiş, çok iyi bir okuma yapmış çocuklar vardı. Çok güzel bir söyleşi oldu. Karşılıklı mutlu olduk. Çok başarılı, çok iyi olacak, daha da iyi olacak mutlaka” dedi. Bu tarz etkinliklerin artması çağrısında bulunan Okyay, “Mümkün olduğu kadar çok kişinin izlemesi bence çok şey katacaktır. Sanatla iç içe olan bir toplum her zaman iyi şeyler üretir. Olağanüstü güzel ve başarılı bir organizasyondu çok memnunum” diye konuştu.

“Umarım bu festival devam eder”

Kendisini uluslararası iyi bir organizasyonun içinde bulduğunu kaydeden Yazar Murat Gülsoy “Fransız yazarlar şiirlerini okuyorlardı, bazılarını tanımıyordum, tanışmış oldum” ifadelerini kullandı. Atölyenin çok iyi geçtiğini değinen Gülsoy, “Bu festivaller çok önemli. Her şeyin belli merkezlerde toplanmasındansa farklı farklı şehirlerde farklı temalarda çalışılmış, buradaki gibi iyi düzenlenmiş olması çok önemli. Okur niteliğini çok etkiliyor hem de yazarların birbirleriyle temasını da arttırıyor. Umarım devam eder” diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.