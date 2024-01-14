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Çalıştığı iş yerinde boğulmuş cesedi bulundu!

Çalıştığı iş yerinde boğulmuş cesedi bulundu!

Giresun'da bir iş yerinde cesedi bulunan kadının, boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şengül Yeşilkaya'dan (52) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yeşilkaya'nın çalıştığı Gazi Caddesi'ndeki iş yerinde arama yapan polis, kadının cansız bedenini buldu.

Cesedi, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Yeşilkaya'nın, yapılan ilk otopside boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Polis, olayla ilgili bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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