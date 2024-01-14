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Yeğenini yaralayıp kendini öldüren amca toprağa verildi

Yeğenini yaralayıp kendini öldüren amca toprağa verildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 22 yaşındaki yeğeni Ekrem S.'yi mal paylaşımı iddiasıyla aralarında çıkan tartışmada silahla ağır yaraladıktan sonra kendi başına dayadığı silahla intihar Hüseyin S. toprağa verildi.

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Edinilen bilgiye göre, olay, önceki gün Kdz. Ereğli ilçesinde yaşandı. İddialara göre, amca Hüseyin S, aralarında mal paylaşımı nedeniyle tartışma çıkan 22 yaşındaki yeğeni Ekrem S.'yi silahla ağır yaraladı. Ardından da kendi başına dayadığı silahla intihar etti.

Hüseyin S. cenazesi özel bir hastanenin morgundan alınarak şehir mezarlığına getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ağır yaralı Ekrem S'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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