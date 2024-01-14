Süper Lig'de İstanbulspor, Konyaspor'u ağırladı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor ile TÜMOSAN Konyaspor 0-0 berabere kaldı.

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Maçtan dakikalar

20. dakikada Guilherme'nin sağdan arka direğe etkili ortasına altıpasın solunda yükselen Metehan Mert'in kafa vuruşunda yerden seken top üstten auta gitti.

26. dakikada Vefa Temel'in rakip yarı sahanın ortalarından çok sert şutunda top iki direğin birleştiği noktaya çarparak oyun alanına döndü.

33. dakikada Ndao'nun sağdan ortasında Ethemi'nin altıpasta yerden şutunda kaleci topu ayaklarıyla kornere çeldi.

43. dakikada Ethemi'nin ceza sahası dış sağ çaprazdan içeri çekerek sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kalecinin de müdahale ettiği top yan direğin içine çarparak diğer direğin yanında dışarı gitti.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

59. dakikada Ndao'nun derinlemesine pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ethemi'nin şutunda top yan direkten oyun alanına döndü. Atağın devamında Muammer Sarıkaya topu ağlara gönderse de ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.

62. dakikada Oğulcan Ülgün'ün hatalı pasında ceza sahasında kaleciye karşı karşıya kalan Ethemi'nin şutunda Deniz Ertaş'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

Karşılaşma, golsüz eşitlikle sona erdi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Vorobjovas, Loshaj (Dk.82 Özcan Şahan), Vefa Temel (Dk. 90 Ali Yaşar), Muammer Sarıkaya, Ndao, Jackson (Dk. 73 Emir Kaan Gültekin), Ethemi (Dk. 73 Mendy)

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz (Dk. 90+4 Mehmet Ali Büyüksayar), Uğurcan Yazğılı, Metehan Mert, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün (Dk. 67 Cicaldao), Prip (Dk. 90+4 Cebrail Karayel), N'Zonzi, Moreno (Dk. 67 Yasir Subaşı), Cikalleshi (Dk. 79 Oliveira)

Sarı kartlar: Dk. 17 Vefa Temel, Dk. 77 Muammer Sarıkaya (İstanbulspor), Dk. 83 N'Zonzi (TÜMOSAN Konyaspor)