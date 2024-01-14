Otomobil su kanalına uçtu: 1 ölü!

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kontrolden çıkarak su kanalına uçan otomobilin sürücüsü Handan Ustaoğlu hayatını kaybetti.

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Kaza, Köyceğiz ilçesi Hamit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Handan Ustaoğlu yönetimindeki 34 BSM 425 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, yolun kenarında bulunan su kanalına uçtu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanalda ters dönen araç vinç marifetiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Araç içerisinde sıkışan sürücünün, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.