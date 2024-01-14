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Artvin'den Hatay'a yelken açtılar! Fenerbahçe Doğuş Yelken Ekibi rekor kırdı!

Artvin'den Hatay'a yelken açtılar! Fenerbahçe Doğuş Yelken Ekibi rekor kırdı!

Fenerbahçe Doğuş Yelken Ekibi, rekor kırmak için Artvin Hopa Limanı'ndan başladığı Türkiye turunu Hatay İskenderun Limanı'na vararak tamamladı.

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Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, ilk kez takım olarak Türkiye turu rekoru kırmayı hedefleyen sarı-lacivertli ekibin, Artvin-Hopa Limanı'ndan start aldığı hatırlatıldı.

Evren Koncagül, Barış Koncagül, Ateş Çınar ve Doğukan Kandemir'den oluşan ekibin, sırasıyla Karadeniz, İstanbul Boğazı, Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı, Ege Denizi, Akdeniz'i geçerek bin 500 deniz mili mesafedeki turu tamamlayarak İskenderun'a vardığı kaydedildi.

Açıklamada ekibin zorlu rotayı 10 gün 2 saat 44 dakika ile tamamlayarak Türkiye Turu Rekoru kırdıkları belirtildi.

Açıklamada, "İskenderun Yelken Kulübünde düzenlenen ödül töreninde, Evren Koncagül, Barış Koncagül, Ateş Çınar ve Doğukan Kandemir'e gösterdikleri üstün performanslarından dolayı tebrikler sunuldu. Fenerbahçe Doğuş Yelken Ekibi'ni gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik ediyoruz." denildi.

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