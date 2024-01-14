BIST 7.986
DOLAR 30,10
EURO 32,96
ALTIN 1.981,47
HABER /  SPOR

Son şampiyon Djokovic, Avustralya Açık'a galibiyetle başladı

Son şampiyon Djokovic, Avustralya Açık'a galibiyetle başladı

Dünya klasmanının 1 numarası Novak Djokovic, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a galibiyetle başladı.

Abone ol

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ilk gününde korta çıkan 36 yaşındaki Djokovic, elemelerden gelen ve kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasının ana tablosunda mücadele eden 18 yaşındaki Hırvat Dino Prizmic ile karşılaştı.

Dünya klasmanının 178. basamağında yer alan rakibini 6-2, 6-7, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenen Djokovic, ikinci tura çıktı.

Avustralya Açık'ta üst üste 29 maçtır kaybetmeyen Sırp raket, üç farklı grand slam turnuvasında 90 ve üstü galibiyet elde eden ilk tenisçi olarak tarihe geçti. Djokovic'in Avustralya Açık'ta 90, Fransa Açık ve Wimbledon'da 92 galibiyeti bulunuyor.

Kariyerinin 25. grand slam şampiyonluğu için mücadele eden Djokovic, ikinci turda Alexei Popyrin-Marc Polmans maçının galibiyle karşılaşacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de ayrılık: Samet Akaydin, Fatih Terim'in öğrencisi oldu
Fenerbahçe'de ayrılık: Samet Akaydin, Fatih Terim'in öğrencisi oldu
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Fenerbahçe Beko 1 sayı farkla kazandı
Fenerbahçe Beko 1 sayı farkla kazandı
Süper Lig'de İstanbulspor, Konyaspor'u ağırladı
Süper Lig'de İstanbulspor, Konyaspor'u ağırladı
AK Parti İstanbul ilçe adayları belli oluyor! Aziz Yeniay geri dönüyor! Tevfik Göksu ve Ergün Turan...
AK Parti İstanbul ilçe adayları belli oluyor! Aziz Yeniay geri dönüyor! Tevfik Göksu ve Ergün Turan...
Manisa'da bir kişi, cami tuvaletinde ölü bulundu
Manisa'da bir kişi, cami tuvaletinde ölü bulundu
Doğuda kar esareti var, Antalya'da ise 20 derecede deniz keyfi!
Doğuda kar esareti var, Antalya'da ise 20 derecede deniz keyfi!
Orman muhafaza memurlarına silah kullanma eğitimi
Orman muhafaza memurlarına silah kullanma eğitimi
Doğuda kar esareti, Antalya'da 20 derecede deniz keyfi
Doğuda kar esareti, Antalya'da 20 derecede deniz keyfi
Otomobil su kanalına uçtu: 1 ölü!
Otomobil su kanalına uçtu: 1 ölü!
İstanbul'da istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
İstanbul'da istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Çankırı’da depreme dayanıksız bina yıkıldı
Çankırı’da depreme dayanıksız bina yıkıldı