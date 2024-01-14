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Fenerbahçe'de ayrılık: Samet Akaydin, Fatih Terim'in öğrencisi oldu

Fenerbahçe'de ayrılık: Samet Akaydin, Fatih Terim'in öğrencisi oldu

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos, Fenerbahçeli stoper Samet Akaydın'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

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Türk teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos, Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i kiraladığını açıkladı. Yapılan açıklamada anlaşmanın bu sezon sonuna kadar olduğu belirtilirken, 29 yaşındaki oyuncuya başarılar dilendi.

Fenerbahçe Kulübü ise yaptığı açıklamada, Samet Akaydin'in satın alma opsiyonuyla birlikte Panathinaikos'a kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Ara transfer döneminde yapılandırması sürdürülen Profesyonel Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Samet Akaydin'in kiralık transferi konusunda Yunanistan'ın Panathinaikos Kulübü ile satın alma opsiyonu ile birlikte anlaşmaya varılmıştır."

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