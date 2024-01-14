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Ahmet Türk, Mardin adaylığını geri çekti! Ahmet Türk siyasi hayatına nokta koydu

Ahmet Türk, Mardin adaylığını geri çekti! Ahmet Türk siyasi hayatına nokta koydu

Ahmet Türk, 2014 ve 2019 yıllarında Mardin'de belediye başkanı seçilmiş ancak görevden alınıp yerine kayyım atanmıştı. 31 Mart seçimleri için tekrar aday olan Ahmet Türk, Türk, önseçimde barajı geçemeyince adaylığını geri çektiğini açıkladı, aktif siyaseti bıraktığını söyledi.

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Ahmet Türk, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nden (DEM Parti) Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanlığı için yaptığı aday adaylığı başvurusundan vazgeçti. Önseçimde birinci turda seçilemediği için çekilen Türk, "Kürt halkının mücadelesini farklı platformlarda sürdüreceğim" dedi. Türk, dün yapılan seçimlerde sandıktan birinci çıktı. Ancak yüzde 50+1 barajını geçemedi.

Aktif siyaseti bıraktı

Başvuruyu geri çeken Türk “Daha önce yüzde 50’yi aşmamam durumunda çekileceğimi açıklamıştım. Halkın sahiplenmesinde dolayı halka teşekkür ediyorum. Aktif siyasetten çekiliyorum. Kürt halkının mücadelesini farklı platformlarda sürdüreceğim” diye konuştu.

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