Hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı

Edirne il jandarma komutanlığı ekiplerince hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı olan şahıs yakalandı.

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ve JASAT dedektifleri tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırma ve takip sonucu, hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı olan bir kişi yakalandı.



Yakalanan şahıs işlemlerinin tamamlanmasını müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.