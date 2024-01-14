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Hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı

Hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı

Edirne il jandarma komutanlığı ekiplerince hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı olan şahıs yakalandı.

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ve JASAT dedektifleri tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırma ve takip sonucu, hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı olan bir kişi yakalandı.

Yakalanan şahıs işlemlerinin tamamlanmasını müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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