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Samsunspor - Sivasspor maçında şehitler unutulmadı

Samsunspor - Sivasspor maçında şehitler unutulmadı

Samsunspor ile Sivasspor arasında oynanan Süper Lig müsabakasında, Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen kahraman askerler anıldı.

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Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Sivasspor, deplasmanda Samsunspor ile karşılaşıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda Pençe-Kilit Harekatı’nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerler unutulmadı. Mücadele öncesi şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Teknik Direktör Bülent Uygun ve Sivassporlu oyuncular, siyah kol bandıyla sahaya çıkarken, futbolcular seremoniye üzerinde ‘Başımız Sağ Olsun’ yazılı siyah tişörtlerle çıktı.

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