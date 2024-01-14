Fenerbahçe zorlu deplasmandan 3 puanla döndü

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında lider Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'nü 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.Abone ol
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 20. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken iki takım soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle girdi.
2. yarıda Kanarya'da Edin Dzeko penaltı pozisyonundan yararlanamadı.
81. dakikada Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ağları havalandırdı.
Bu golle Kanarya karşılaşmadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Maçın ardından Fenerbahçe 53 puanla lider konumda yer alıyor. Gaziantep FK ise 21 puanla 16. sırada yer aldı.
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının önemli anları
90'Karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
90'Maçın sonunda 6 dakika daha oynanacak.
81' GOL! İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Szymanski sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında İrfan Can'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti.
80'Riascos ceza sahasının sağından içeri çevirdi. Ceza sahasındaki Draguş'un vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
58'Maxim sağ çaprazdan kaleyi yokladı. Maxim'in sert şutunda top kaleci Livakovic'ten döndü.
50' PENALTI KAÇTI! Penaltı atışında topun başına geçen Dzeko, yaptığı vuruşta top direkten döndü. Kaçan Penaltı - Edin Dzeko
48' Fred ceza sahasında yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi.
46' Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.
45'Mücadelede ilk yarı sona erdi.
45'İlk yarının sonuna en az 4 dakika daha eklendi.
41'M'Bakata sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında kimsenin dokunamadığı top kaleci Livakovic'te kaldı.
30'Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in yaşadığı sakatlık sonrası Bonucci kenarda ısınmaya başladı.
30'Tadic sol kanattan içeri ortaladı. M'Bakata'nın dokunduğu top sağ kanattan taça çıktı.
23'Fred'in gönderdiği uzun pasta Tadic ceza sahasının sağında topla buluştu. Tadic hiç beklemeden içeri ortaladı. Kale önünde bekleyen Szymanski yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Devamında ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.
21'Mert Müldür'ün sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top farklı şekilde dışarı gitti.
15'Szymanski ceza sahasının solundan içeri çevirdi. Kale önünde savunma topu uzaklaştırdı.
11'Markovic aradan savunma arkasına sarkan Maxim'e pas atmak istedi. Hızlı giden top kaleci Livakovic'te kaldı.
4'Szymanski ceza sahası sağ çizgisinden kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Sert şutta top barajdan döndü.
1'İlk düdük geldi ve maç başladı.
İlk 11'ler:
Gaziantep FK: Nita, M'Bakata, Arda, Djilobodji, N'Koulou, Furkan, Ogün, Maxim, Mustafa, Markovic, Draguş
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko