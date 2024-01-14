BIST 7.986
DOLAR 30,10
EURO 32,96
ALTIN 1.981,47
HABER /  SPOR

Fenerbahçe zorlu deplasmandan 3 puanla döndü

Fenerbahçe zorlu deplasmandan 3 puanla döndü

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında lider Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'nü 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 20. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken iki takım soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle girdi.

2. yarıda Kanarya'da Edin Dzeko penaltı pozisyonundan yararlanamadı.

81. dakikada Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ağları havalandırdı.

Bu golle Kanarya karşılaşmadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Maçın ardından Fenerbahçe 53 puanla lider konumda yer alıyor. Gaziantep FK ise 21 puanla 16. sırada yer aldı.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının önemli anları

90'Karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

90'Maçın sonunda 6 dakika daha oynanacak.

81' GOL! İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Szymanski sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında İrfan Can'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti.

80'Riascos ceza sahasının sağından içeri çevirdi. Ceza sahasındaki Draguş'un vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

58'Maxim sağ çaprazdan kaleyi yokladı. Maxim'in sert şutunda top kaleci Livakovic'ten döndü.

50' PENALTI KAÇTI! Penaltı atışında topun başına geçen Dzeko, yaptığı vuruşta top direkten döndü. Kaçan Penaltı - Edin Dzeko

48' Fred ceza sahasında yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi.

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

45'Mücadelede ilk yarı sona erdi.

45'İlk yarının sonuna en az 4 dakika daha eklendi.

41'M'Bakata sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında kimsenin dokunamadığı top kaleci Livakovic'te kaldı.

30'Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in yaşadığı sakatlık sonrası Bonucci kenarda ısınmaya başladı.

30'Tadic sol kanattan içeri ortaladı. M'Bakata'nın dokunduğu top sağ kanattan taça çıktı.

23'Fred'in gönderdiği uzun pasta Tadic ceza sahasının sağında topla buluştu. Tadic hiç beklemeden içeri ortaladı. Kale önünde bekleyen Szymanski yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Devamında ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

21'Mert Müldür'ün sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top farklı şekilde dışarı gitti.

15'Szymanski ceza sahasının solundan içeri çevirdi. Kale önünde savunma topu uzaklaştırdı.

11'Markovic aradan savunma arkasına sarkan Maxim'e pas atmak istedi. Hızlı giden top kaleci Livakovic'te kaldı.

4'Szymanski ceza sahası sağ çizgisinden kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Sert şutta top barajdan döndü.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

İlk 11'ler:

Gaziantep FK: Nita, M'Bakata, Arda, Djilobodji, N'Koulou, Furkan, Ogün, Maxim, Mustafa, Markovic, Draguş

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko 

ÖNCEKİ HABERLER
Eruh'ta kardan mahsur kalan hasta çift, sağlık ekiplerine teslim edildi
Eruh'ta kardan mahsur kalan hasta çift, sağlık ekiplerine teslim edildi
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Polisten kaçan uyuşturucu satıcı kovalama sonunda yakalandı!
Polisten kaçan uyuşturucu satıcı kovalama sonunda yakalandı!
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Kolombiya’daki toprak kaymasında can kaybı 33’e yükseldi
Kolombiya’daki toprak kaymasında can kaybı 33’e yükseldi
Termal otelin havuzunda hayatını kaybetti
Termal otelin havuzunda hayatını kaybetti
Samsunspor, evinde hata yapmadı
Samsunspor, evinde hata yapmadı
Japonya depremzedelere 100 milyar yen tahsis edecek
Japonya depremzedelere 100 milyar yen tahsis edecek
Hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı
Hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı
Tavşanlı'da park halindeki otomobil alev aldı
Tavşanlı'da park halindeki otomobil alev aldı
Diyarbakır’da kayıp vatandaşın cesedine 7 gün sonra ulaşıldı
Diyarbakır’da kayıp vatandaşın cesedine 7 gün sonra ulaşıldı
Hatay'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti!
Hatay'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti!