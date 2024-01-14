BIST 7.986
DOLAR 30,10
EURO 32,96
ALTIN 1.981,47
HABER /  GÜNCEL

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptıktan sonra drenaj kanalına düştü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, Hekimhan İlçesi Kızılyarma mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre , Malatya istikametine seyir halinde olan H.B. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Kazada savrulan araç drenaj kanalına düşerken, araçta yolcu olarak bulunan N.B. yaralandı. Yaralı ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kolombiya’daki toprak kaymasında can kaybı 33’e yükseldi
Kolombiya’daki toprak kaymasında can kaybı 33’e yükseldi
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Termal otelin havuzunda hayatını kaybetti
Termal otelin havuzunda hayatını kaybetti
Süper Lig'de Samsunspor, Sivasspor'u ağırlıyor! İlk yarıda 2 gol atıldı!
Süper Lig'de Samsunspor, Sivasspor'u ağırlıyor! İlk yarıda 2 gol atıldı!
Japonya depremzedelere 100 milyar yen tahsis edecek
Japonya depremzedelere 100 milyar yen tahsis edecek
Hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı
Hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı
Tavşanlı'da park halindeki otomobil alev aldı
Tavşanlı'da park halindeki otomobil alev aldı
Diyarbakır’da kayıp vatandaşın cesedine 7 gün sonra ulaşıldı
Diyarbakır’da kayıp vatandaşın cesedine 7 gün sonra ulaşıldı
Hatay'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti!
Hatay'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti!
Ekmeği 10 TL’den satmaya başlayan fırıncılara belediye ‘dur’ dedi
Ekmeği 10 TL’den satmaya başlayan fırıncılara belediye ‘dur’ dedi
Muğla’da sahiller yazdan kalma günleri yaşıyor
Muğla’da sahiller yazdan kalma günleri yaşıyor
Eve bırakılmasını isteyen işçi, patronunun oğlu tarafından öldürüldü
Eve bırakılmasını isteyen işçi, patronunun oğlu tarafından öldürüldü