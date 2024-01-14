BIST 7.986
DOLAR 30,10
EURO 32,96
ALTIN 1.981,47
HABER /  DÜNYA

Kolombiya’daki toprak kaymasında can kaybı 33’e yükseldi

Kolombiya’daki toprak kaymasında can kaybı 33’e yükseldi

Kolombiya’nın Choco bölgesindeki otoyolda meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 33’e yükseldi.

Abone ol

Kolombiya’nın Choco bölgesindeki otoyolda cuma günü meydana gelen toprak kaymasında bilanço artıyor. Quibdo ve Medellin şehirlerini birbirine bağlayan otoyolda yoğun yağışın ardından yaşanan toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 33’e yükseldi. Çok sayıda kişinin toprak altında kaldığı belirtilirken, yaralanan 19 kişi tedavi altına alındı.

Başkan Yardımcısı Francia Marquez Mina yaptığı açıklamada, Choco bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarını desteklemek üzere yardım kuruluşlarının, yerel yetkililerin, polisin ve ordunun bölgeye yönlendirildiğini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'de Samsunspor, Sivasspor'u ağırlıyor! İlk yarıda 2 gol atıldı!
Süper Lig'de Samsunspor, Sivasspor'u ağırlıyor! İlk yarıda 2 gol atıldı!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Japonya depremzedelere 100 milyar yen tahsis edecek
Japonya depremzedelere 100 milyar yen tahsis edecek
Hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı
Hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı
Tavşanlı'da park halindeki otomobil alev aldı
Tavşanlı'da park halindeki otomobil alev aldı
Diyarbakır’da kayıp vatandaşın cesedine 7 gün sonra ulaşıldı
Diyarbakır’da kayıp vatandaşın cesedine 7 gün sonra ulaşıldı
Hatay'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti!
Hatay'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti!
Ekmeği 10 TL’den satmaya başlayan fırıncılara belediye ‘dur’ dedi
Ekmeği 10 TL’den satmaya başlayan fırıncılara belediye ‘dur’ dedi
Muğla’da sahiller yazdan kalma günleri yaşıyor
Muğla’da sahiller yazdan kalma günleri yaşıyor
Eve bırakılmasını isteyen işçi, patronunun oğlu tarafından öldürüldü
Eve bırakılmasını isteyen işçi, patronunun oğlu tarafından öldürüldü
Samsunspor - Sivasspor maçında şehitler unutulmadı
Samsunspor - Sivasspor maçında şehitler unutulmadı
Cezaevinden çıktı 1 gün sonra türkü evi işleten kadını kablo ile boğarak öldürdü
Cezaevinden çıktı 1 gün sonra türkü evi işleten kadını kablo ile boğarak öldürdü