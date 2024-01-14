Kolombiya’daki toprak kaymasında can kaybı 33’e yükseldi

Kolombiya’nın Choco bölgesindeki otoyolda meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 33’e yükseldi.

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Kolombiya’nın Choco bölgesindeki otoyolda cuma günü meydana gelen toprak kaymasında bilanço artıyor. Quibdo ve Medellin şehirlerini birbirine bağlayan otoyolda yoğun yağışın ardından yaşanan toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 33’e yükseldi. Çok sayıda kişinin toprak altında kaldığı belirtilirken, yaralanan 19 kişi tedavi altına alındı.



Başkan Yardımcısı Francia Marquez Mina yaptığı açıklamada, Choco bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarını desteklemek üzere yardım kuruluşlarının, yerel yetkililerin, polisin ve ordunun bölgeye yönlendirildiğini söyledi.