Ahmet Türk siyaseti bıraktığını açıkladı

Ahmet Türk, DEM Parti'nin Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı ön seçimlerinde yüzde 50 barajını aşamadığı için adaylıktan ve aktif siyasetten çekildiğini duyurdu.Abone ol
DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediyesi için aday adaylığı başvurusu yapan 81 yaşındaki Ahmet Türk, ön seçimde barajı geçemeyince adaylığını geri çektiğini açıkladı.
Türk, daha önce yaptığı açıklamada birinci turda seçilememesi halinde aday adaylığından çekileceğini söylemişti.
Kararının ardından kısa bir açıklama yapan Türk, aktif siyasetten çekildiğini belirtti.
2 kez kayyum atandı
Ahmet Türk'ün, terör örgütü PKK ile bağlantısı nedeniyle yerine 2 kez kayyum atandı.