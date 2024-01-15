Armağan Çağlayan döner fiyatları paylaştı: Daha da gitmem Davos'a

Armağan Çağlayan, döner fiyatlarına dair yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Armağan Çağlayan takipçilerine de yanıt vermeyi ihmal etmedi.

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Youtube'da yaptığı yayınlarla adından söz ettiren Armağan Çağlayan sosyal medyada da oldukça aktif. Gündemi yakından takip eden ünlü isim son olarak döner yediğine pişman oldu.

Döner hesabını paylaşan Armağan Çağlayan "Nas Ekonomisi ve döner fiyatları" başlığıyla dikkat çekti.

"Masalara fiyat listesi koymak zorunlu olunca, insanın bütün iştahı kaçıyor! 2 porsiyon iskender döner, 2 meşrubat 1000 TL! Daha da gitmem Davos’a!" yazdı.

Bir takipçi ise "Kimse gitmesin 1 ay, bir ay sebzeleri tane olarak alsın fiyatlar nasıl düşecek" yazınca ona da sessiz kalamadı.

Armağan Çağlayan bu yoruma "Türkiye’de yaşanan “talep enflasyonu” değil hanımefendi. Dediğiniz durum ancak talep enflasyonu yaşanan ülkelerde olur" yanıtını verdi.