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MİT, Suriye'de 23 hedefi imha etti

MİT, Suriye'de 23 hedefi imha etti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye ait önemli 23 hedefi, altyapı tesisleri, mühimmat depoları ve sığınakları etkisiz hale getirdi.

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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucu 9 askerin şehit düşmesi sonrası Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye’de bulunan PKK hedeflerini imha etti.

MİT, operasyonlarda Suriye’de PKK/YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, cephane noktaları gibi stratejik hedeflerin yanı sıra örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürütenleri hedef aldı.

23 hedef imha edildi

MİT, Suriye’de PKK/YPG’ye ait terör amaçlı kullanılan 5 kritik altyapı tesisi, 3 kontrol noktası, 8 askeri nokta, 2 mühimmat deposu, 2 lojistik deposu, 2 teknik araç deposu ve 1 tünel/mevzilendirme çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere toplamda terör örgütüne ait 23 hedefi imha etti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, operasyonların, planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam ettirileceği öğrenildi.

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