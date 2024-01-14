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Giresun'da eğitime 1 gün ara verildi

Giresun'da eğitime 1 gün ara verildi

Giresun Valiliği tarafından yapılan duyuruya göre, Giresun'un bazı ilçelerindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime 1 gün süreyle ara verileceği ifade edildi.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar ve buzlanma riskinden ötürü Çanakçı ilçesindeki tüm okullarda, Espiye, Tirebolu, Görele ve Eynesil ilçelerinde ise köy okullarında eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil, Doğankent ve Güce ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de bir gün izinli sayılacakları kaydedildi.

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