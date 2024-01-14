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Devlet Bahçeli'den şehit ailelerine telefon

Devlet Bahçeli'den şehit ailelerine telefon

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan askerlerimizin ailelerini arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimizin ailelerini telefonla arayarak kendilerine başsağlığı dilemiştir.

Ayrıca aynı çatışmada yaralanan askerlerimizin aileleriyle de yine telefonla görüşerek, geçmiş olsun ve acil şifa dileklerini iletmiştir."

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