BIST 7.986
DOLAR 30,10
EURO 32,96
ALTIN 1.981,47
HABER /  GÜNCEL

Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine yönelik gerçekleştirilen hava operasyonunda, 10 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Abone ol

Irak'ın kuzeyine hava harekatı sürüyor. Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatlarıyla 10 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatlarıyla 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

ÖNCEKİ HABERLER
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu kadro dışı kaldı! Skandal gol sevinci...
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu kadro dışı kaldı! Skandal gol sevinci...
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
MİT, Suriye'de 23 hedefi imha etti
MİT, Suriye'de 23 hedefi imha etti
Meclis’te tatil bitiyor! İşte yoğun çalışma programı...
Meclis’te tatil bitiyor! İşte yoğun çalışma programı...
Ahmet Türk siyaseti bıraktığını açıkladı
Ahmet Türk siyaseti bıraktığını açıkladı
Fenerbahçe zorlu deplasmandan 3 puanla döndü
Fenerbahçe zorlu deplasmandan 3 puanla döndü
Eruh'ta kardan mahsur kalan hasta çift, sağlık ekiplerine teslim edildi
Eruh'ta kardan mahsur kalan hasta çift, sağlık ekiplerine teslim edildi
Polisten kaçan uyuşturucu satıcı kovalama sonunda yakalandı!
Polisten kaçan uyuşturucu satıcı kovalama sonunda yakalandı!
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Kolombiya’daki toprak kaymasında can kaybı 33’e yükseldi
Kolombiya’daki toprak kaymasında can kaybı 33’e yükseldi
Termal otelin havuzunda hayatını kaybetti
Termal otelin havuzunda hayatını kaybetti
Samsunspor, evinde hata yapmadı
Samsunspor, evinde hata yapmadı