Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu kadro dışı kaldı! Skandal gol sevinci...

Antalyaspor'un İsrailli oyuncusu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor maçında attığı golün ardından yaşadığı sevinç nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin 68. dakikada golünü atan Jehezkel, yaptığı gol sevinci sebebiyle kadro dışı bırakıldı.

Gol sevinci tepki çekti

Jehezkel'in sol bileğinde yer alan sargının üzerinde "100 days 07.10" ifadeleri yer alıyordu.

İsrailli futbolcunun sol bileğinde savaşın başladığı tarih ve 100. gününde olduğuna vurgu yapıldığı görüldü.

Antalyaspor'un açıklamaları şöyle;

“Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68’inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel’in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir.”

"Milli değerler her şeyden üstündür"

Yaşanan olayların ardından telefonla ulaşılan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Fotoğrafı gördüm. Milli değerlerimiz her şeyin üstündedir. Futbolcu bize ne kadar kazandırırsa kazandırsın. Savunmasını alacağız ve büyük olasılıkla kadro dışı bırakacağız. Savunmasının ardından sözleşmesini de feshederek takımla yollarını ayrıcağız. Bizim milli değerlerimiz her şeyden daha önemlidir" diye konuştu.

Kadro dışı bırakıldı

Antalyaspor Kulübü, olayın ardından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi. "Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68’inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel’in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir. Saygılarımızla."

Saygı duruşuna katılmamak için kadro dışı kalmıştı

Jehezkel, Antalyaspor'un Gaziantep FK deplasmanında oynanacak maç öncesi Filistin için yapılan saygı duruşuna katılmak istememesi üzerine 1 hafta boyunca geçici olarak kadro dışı kalmıştı