Sosyal medya provokatörlerine operasyon! Bakan Yerlikaya: 170 şüpheli tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerlere yönelik provokatif amaçlı, bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 170 hesap yöneticisi ve kullanıcısının tespit edildiğini bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yurt dışında olduğu belirlenen 133 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yurt içinde tespit edilen 37 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 18’inin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, 19 şüpheliyle ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydetti.