Denizbank'tan 'Terim fonu' açıklaması: Epözdemir'i şikayet edeceğiz

Denizbank, 'Fatih Terim fonu' davasında mahkemeye sunduğu kayak fotoğrafları ve daha sonra davayla ilgili açıklamaları nedeniyle avukat Rezan Epözdemir hakkında suç duyurusu yapacaklarını duyurdu.

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Denizbank, onlarca kişiyi milyonlarca lira dolandıran eski şube müdürü Seçil Erzan'ın baş sanık olduğu 'Fatih Terim fonu' davasıyla ilgili açıklamalar yapan avukat Rezan Epözdemir'le ilgili suç duyurusunda bulunup baroya şikayet edeceklerini duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, dün bir televizyon kanalına canlı yayın konuğu olarak katılan Epözdemir'in asılsız beyanlarda bulunduğu ve saptırılmış bilgiler verdiği savunuldu, "Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in de adını geçirerek kurum ve yöneticilerin itibarına kasıtlı şekilde zarar verme amacı güden açıklamalar" yaptığı ifade edildi.

12 Ocak'ta yapılan duruşmada dosyaya giren bilirkişi raporundaki Whatsapp yazışmalarında bahsedilen ve Fransa Megeve'ye kayağa gittiği belirtilen kişinin Hakan Ateş olmadığı belirtilen açıklamada, söz konusu kişilerin Seçil Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz'ın eşi Merve Yılmaz'ın kardeşleri olduğu öne sürüldü.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Adı geçen avukat tarafından içlerinde Genel Müdürümüz Hakan Ateş'in de bulunduğu bir grup kişinin farklı kayak merkezinde çektirdikleri fotoğraf mahkemeye sunularak, söz konusu konuşmada geçen tatilin ve tatil yapanların bu kişiler olduğu iddia edilmiştir. Gerçek şu ki; canlı yayında ve mahkemede gösterilen fotoğraf, ilgili yazışma tarihinden tam 2 yıl önce, 29-31 Ocak 2021'de Erzurum Palandöken'deki kayak merkezi Sway Hotels önünde çekilmiş aile ve arkadaş grubu fotoğraflarını yayımlayan dergilerden alınmıştır.

2021 yılında çekilen bir fotoğrafın, Ocak 2023'te çekilmiş gibi sunulması gerek mahkemeyi gerek kamuoyunu manipüle etmeye yönelik, etik kuralları hiçe sayan bir davranış olduğu gibi, Türk Ceza Kanunu açısından da suç teşkil eden bir eylemdir."

Televizyon kanalına da tekzip gönderildiği belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Hedefe giden her yolu mubah kabul eden, ilgisi olmadığını bildiği kağıt parçalarıyla televizyon kanallarını dolaşan, Denizbank ismini karalayarak medya üzerinden algı operasyonu yapmak ve popülarite kazanmak amacıyla hareket eden bu kişiyle ilgili, önceki dönemde olduğu üzere mesnetsiz ve gerçekleri çarpıtan açıklamaları ve söz konusu tekzip metnine konu olan ifadelerinden hareketle, mensubu olduğu baroya şikayette ve Cumhuriyet Savcılığına da suç duyurusunda bulunulacaktır."